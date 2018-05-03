Президент МОК: Украина после переговоров с нами отменила решение о бойкоте соревнований в России

Томас Бах, Getty ImagesГлава Международного олимпийского комитет (МОК) Томас Бах прокомментировал позицию Министерства молодежи и спорта Украины по выступлению спортсменов на территории России.

Министр спорта Украины Игорь Жданов в марте перед этапом Кубка мира по биатлону в Тюмени подписал указ о запрете на участие украинских спортсменов в любых соревнованиях на территории России. Спустя месяц Министерство изменило свою позицию с полного запрета до рекомендаций по игнорированию соревнований в России.

«Украинский министр спорта запретил своим спортсменам участвовать в соревнованиях в России.

Но после переговоров с МОК это решение был изменено, а украинцы могут участвовать в соревнованиях в России. Мы уже получили официальное подтверждение от властей страны, что запрет больше не действует.

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Исполком МОК обсудил вопрос бойкотов по политическим мотивам. Мы придерживаемся своей позиции – нулевая толерантность к подобным проявлениям. Спорт должен объединять и быть вне политики. Бойкоты направлены против наших ценностей», — цитирует Баха ТАСС.

С 29 апреля по 7 мая украинские спортсмены выступают на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Каспийске (Россия).