Стаховский поспорит за титул на челленджере в Остраве

Сергей Стаховский, Getty ImagesУкраинский теннисист Сергей Стаховский пробился в финал парного турнира в Остраве категории ATP Challenger Tour с призовым фондом € 64,000.

Вместе с чехом Лукашем Росолом Стаховский в полуфинале за 1 час и 10 минут обыграл лидеров посева – Томаша Беднарека и Андреаса Миеса (7:5, 6:3). Украино-чешский дуэт сделал по два брейка в каждом сете при двух упущенных геймах на своей подаче.

За титул в Остраве Стаховский и Росол поспорят с четвертыми ракетками турнира Аттилой Балажем и Гонсало Оливейрой.

В случае победы на турнире Сергей Стаховский и Лукаш Росол на двоих заработают почти 4 тысяч евро и улучшат свой парный рейтинг на 90 очков.

В одиночном разряде Стаховский в статусе второй ракетки мира уже в первом раунде проиграл бельгийцу Артуру Де Грефу (4:6, 6:3, 3:6).