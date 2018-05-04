Dota 2. В игре может появится режим в стиле Battle Royale (фото)

На одной из страниц reddit пользователи предположили, что Valve планируют выпустить обновление в стиле Battle Royale. На текущий момент информация никак не подтверждена и находится на уровне слухов.Первые слухе о таком обновлении появились 3 мая, когда известны инсайдер, Викрам Редди, опубликовал скриншот на своей странице в Twitter, где персонажи летят на карту в стиле PUBG или Fortnite.Стоит отметить, что другие пользователи предполагают, что данное обновление будет касаться грядущего The International 2018 и никак не относится к Battle Royale.Напомним, что в предыдущем обновлении разработчики исправили ряд ошибок после патча 7.14.