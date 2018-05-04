Кокошков: «Ожидаю, что с «Финиксом» будем двигаться в направлении чемпионства»

«Определенно я горжусь тем, что стал первым тренером команды НБА, который вырос вне пределов Северной Америки. Я в восторге от возвращения в «Финикс», который был моей семьей, когда я работал тут ассистентом тренера. Тогда я был частью потрясающе талантливой и успешной команды. Сейчас же я ожидаю, что мы будем двигаться в направлении чемпионства».

Сербский тренерподелился своими ожиданиями от предстоящего сотрудничества с «Финикс Санз» в качестве главного тренера команды. Слова сербаОтметим, что в 2016-м Кокошков возглавил сборную Словении, а в 2017-м на Евробаскете сербский тренер добыл вместе с командой первое в истории страны золото континентального первенства.После успешного выступления со словенцами Кокошков покинул пост главного тренера и вернулся к работе в НБА, будучи на тот момент ассистентом «Юты».