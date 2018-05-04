Дешам – о травме Косельни: «Это большой удар для сборной Франции»

Лоран Косельни (по центру), Getty ImagesГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что центральный защитник Арсенала Лоран Косельни не сыграет на чемпионате мира-2018.

Косельни получил травму ахиллова сухожилия в матче Лиги Европы против Атлетико (0:1) и пропустит много месяцев

«Это большой удар для сборной Франции перед чемпионатом мира. Лоран очень важен для команды, у него огромный опыт матчей за сборную, он вызывался регулярно. У него всегда было образцовое отношение, это особенно ценно. Я мог на него положиться», — цитирует тренера Le Figaro.

32-летний Лоран Косельни вызывается в сборную с 2011 года и провел за нее 51 матч (1 гол).

В его отсутствие пары основных центрбеков Ле Бле почти наверняка составят Рафаэль Варан из Реала и Самюэль Юмтити из Барселоны.

На чемпионате мира-2018 Франция сыграет в одной группе с Австралией, Перу и Данией.