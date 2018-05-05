Ковингтон: «Постоянно работал над кардио в спальне с новыми девушками»

«Я провел лучший тренировочный лагерь. Я постоянно работал над выносливостью. Наш бой с Дос Аньосом будет пятираундовым, поэтому я постоянно работал над кардио в спальне. Каждую ночь у меня была новая девушка. Такой у меня стиль жизни. Это мой год и я только разминаюсь на этих задротах. Люди считают, что они меня ненавидят, дождитесь, когда я возьму титул. Они ненавидят меня еще больше, но это будет Армагеддон.



Все мои недруги – это девственники. Могу посоветовать всем им найти с кем заняться сексом. Это изменит вашу чертову жизнь. Перестаньте ненавидеть меня, и сделайте что-нибудь дельное со своей жизнью, например, заработайте денег или займитесь сексом с горячей девушкой или что-то тому подобное».

Скандальный топ-боец полусреднего веса, претендующий на «временный» титул UFC,(13-1) с помощью секса тренировал свою выносливость перед боем с(28-9), сообщаетНапомним, ранее Ковингтон подрался со скандальным ветераном