Ковингтон: «Постоянно работал над кардио в спальне с новыми девушками»
«Я провел лучший тренировочный лагерь. Я постоянно работал над выносливостью. Наш бой с Дос Аньосом будет пятираундовым, поэтому я постоянно работал над кардио в спальне. Каждую ночь у меня была новая девушка. Такой у меня стиль жизни. Это мой год и я только разминаюсь на этих задротах. Люди считают, что они меня ненавидят, дождитесь, когда я возьму титул. Они ненавидят меня еще больше, но это будет Армагеддон.
Все мои недруги – это девственники. Могу посоветовать всем им найти с кем заняться сексом. Это изменит вашу чертову жизнь. Перестаньте ненавидеть меня, и сделайте что-нибудь дельное со своей жизнью, например, заработайте денег или займитесь сексом с горячей девушкой или что-то тому подобное».
Все мои недруги – это девственники. Могу посоветовать всем им найти с кем заняться сексом. Это изменит вашу чертову жизнь. Перестаньте ненавидеть меня, и сделайте что-нибудь дельное со своей жизнью, например, заработайте денег или займитесь сексом с горячей девушкой или что-то тому подобное».
Напомним, ранее Ковингтон подрался со скандальным ветераном Чарльзом Бенеттом.
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