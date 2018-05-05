Швеция легко и крупно обыграла Беларусь в первый день чемпионата мира (фото)

– Беларусь 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)1:0 – Андерссон (Кемпе, Эверберг) – 09:17,2:0 – Нюквист (Клингберг, Линдхольм) – 09:45,3:0 – Янмарк (Ракелл, Зибанежад) – 23:49,4:0 – Ракелл – 33:45,5:0 – Зибанежад (Янмарк, Ракелл) – 56:11,Хелльберг – Кульбаков (Карнаухов, 33:45).уверенно разгромила сборнуюв первом для обеих команд матче чемпионата мира в Дании.В составе белорусской команды в этом поединке дебютировал на официальном уровне бывший игрок сборной Украины форвардОсобенно в отчетной встрече у шведов разгулялась тройка. На троих эти ребята набрали 7 (3+4) очков за результативность. А шведский вратарьоформил «сухарь» и повторил достижение своего коллеги по амплуа из сборной РоссииТурнирное положение на групповом этапе чемпионата мира-2018.Расписание матчей турнира в Дании.