Швеция легко и крупно обыграла Беларусь в первый день чемпионата мира (фото)
Чемпионат мира. Группа А (Копенгаген, Дания):
Швеция – Беларусь 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
1:0 – Андерссон (Кемпе, Эверберг) – 09:17,
2:0 – Нюквист (Клингберг, Линдхольм) – 09:45,
3:0 – Янмарк (Ракелл, Зибанежад) – 23:49,
4:0 – Ракелл – 33:45,
5:0 – Зибанежад (Янмарк, Ракелл) – 56:11,
Вратари: Хелльберг – Кульбаков (Карнаухов, 33:45).
Швеция уверенно разгромила сборную Беларуси в первом для обеих команд матче чемпионата мира в Дании.
В составе белорусской команды в этом поединке дебютировал на официальном уровне бывший игрок сборной Украины форвард Александр Матерухин.
Особенно в отчетной встрече у шведов разгулялась тройка Янмарк-Зибанежад-Ракелл. На троих эти ребята набрали 7 (3+4) очков за результативность. А шведский вратарь Магнус Хелльберг оформил «сухарь» и повторил достижение своего коллеги по амплуа из сборной России Василия Кошечкина.
Александр Матерухин (№28)/Фото: IIHF
Турнирное положение на групповом этапе чемпионата мира-2018.
Расписание матчей турнира в Дании.
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