Аласания: «Какие шансы увидеть ЧМ-2018 на украинском канале? Процентов 70»





«С первого дня моего прихода сюда четыре года назад (тогда это был еще не общественный вещатель НОТУ, а Первый национальный) эти переговоры не прекращались. Это касается показа как ближайшего чемпионата мира в России, так и следующего в 2022 году. Переговоры шли и сейчас идут непрерывно.



Какие шансы украинских болельщиков увидеть ЧМ на другом украинском канале? Я бы сказал, где-то процентов 70. Сейчас речь идет о перспективах трансляций на одном из украинских национальных каналов. Но ясно, еще это не будет UA:Перший. Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ – это смерть.



Процесс переговоров очень коммерческий. Телеканал, с которым идут переговоры, является коммерсантом и понимает, что время играет на его пользу. Вместе с другими факторами это влияет и на ценообразование. Конечно, мы не пытаемся заработать на этом. Но очень хотим «выйти в ноль», ведь государство потратило на это немалые деньги. При этом мы еще сами остаемся должны ЕВU (Европейский вещательный союз), а он – ФИФА, и это все – очень сложная история».

Генеральный директор Национальной общественный телерадиокомпании Украиныотметил, что НОТУ все еще пытается продать пакет трансляция на чемпионат мира-2018 телеканалу «Интер»:Напомним, что вопрос о трансляции ЧМ-2018 поднимался даже в Верховной Раде Украины.