Украинские ходоки выиграли две медали на командном чемпионате мира

Сборная Украины выиграла две медали в первый день командного чемпионата мира в китайском Тайцан.Мужская команда стала серебряными призерами на дистанции в 50 км. В зачет пошли результаты(4-е место, 3:44.59 часа – личный рекорд),(10-е место, 3:49.17 часа) и(15-е место, 3:53.05 – личный рекорд). Также в гонке принимали участие(28-е место, 3:59.32) и(38-е место, 4:06.50).Отметим, что на последних трех чемпионатах мира мужская сборная попадала в тройку призеров на дистанции в 50 км.Украинки завоевали бронзу на чемпионата мира / Getty ImagesВпервые на чемпионате мира были соревнования на 50 км у женщин, в которых Украинка заняла третье место. В зачет пошли результат обладателя нового национального рекорда(12-е место 4:22.15 часа), а также(13-е место, 4:24.08 часа) и(15-е место, 4:28.49 часа). Помимо них на дистанции выступали(20-е место 4:37.43 часа) и(21-е место, 4:38.23).Напомним, титулованного украинского ходокане пустили на чемпионат мира в Китае из-за подозрения в употреблении допинга.