Ограбление в Исландии: подозреваемый арестован в Амстердаме

Печально известный подозреваемый в краже большого количества майнингового оборудования в Исландии, был арестован.

Представитель голландской полиции подтвердил, что Синдри Тор Стефанссон, которого обвиняют в краже майнингового оборудования на общую сумму в 2 миллиона долларов в так называемом «Big Bitcoin Heist», был арестован в Амстердаме в воскресенье вечером.

На данный момент прокуроры хотят выдать его обратно в Исландию, сообщает News Observer.

Стефанссон вышел из тюрьмы с низкой степенью безопасности и отправился в Швецию на прошлой неделе, как сообщалось ранее. В письме, отправленном в исландскую новостную организацию Frettabladid, он утверждал, что содержался «два с половиной месяца без доказательств» и содержался в изоляции во время его тюремного заключения. После того, как его срок содержания под стражей истек, он покинул тюрьму и взял такси в аэропорт.

«Я просто отказываюсь быть в тюрьме по своей собственное воле, особенно когда полиция угрожает арестовать меня без объяснений», — писал он в газете.

Подозреваемый ведет переговоры

Стефанссон сказал, что хочет вернуться в Исландию и заявил, что он вел переговоры с полицией, чтобы договориться о его возвращении. Он также пригрозил использовать поддельные документы, чтобы оставаться скрытым от властей.

В своем письме Стефанссон не упомянул 600 компьютеров, которые стали «жертвами» кражи. Владелец оборудования для добычи биткойнов предложил вознаграждение в размере 60000 долларов.

Компьютеры были украдены в четыре отдельных приема, что является самым крупным преступлением в Исландии на сегодняшний день. В прошлом месяце сотрудники полиции заявили, что «все указывает на то, что это высокоорганизованная преступность».

Автор: Ольга Новикова, аналитик



