Известный рэпер Snoop Dog выступил в поддержку компании Ripple

Компания Ripple проведет VIP-встречу, получившую название «XRP Community Night» в Нью-Йорке 15 мая. Известный американский рэпер, продюсер и актер Snoop Dog выступит на встрече в поддержку компании Ripple.

Событие пройдет «только для приглашенных гостей», однако, в социальной сети Twitter будет проходить два розыгрыша десяти билетов.

Криптовалюта Ripple стала популярной среди знаменитостей

Компания сообщает, что это событие будет проходить в благодарность всем тем, кто помогал компании разрабатывать платформу XRP Ledger и xRapid. Кроме того, это послужит благодарностью для всех тех, кто «распространяет положительные комментарии о преимуществах Ripple».

Это уже не первый случай, когда звезды шоу-бизнеса пересекаются с криптовалютной индустрией.

К примеру, известный исполнитель Лайонел Ричи недавно появился в телевизионном рекламном ролике Super Bowl, рекламирующем биткойн-фьючерсы, бывшая звезда футбольной команды Ливерпуль Майкл Оуэн, который выпустил свой собственный токен, а также телевизионная звезда Пэрис Хилтон, одобрившая ICO LydianCoin.

Однако существуют мошеннические проекты. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разоблачила громкую мошенническую схему ICO в начале этого месяца, которая была поддержана боксером Флойдом Мэйвезером и DJ Khaled. В ноябре SEC сообщила, что обеспокоена безопасностью одобренных знаменитостями ICO, потому как в некоторых случаях, они могут быть незаконными.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



