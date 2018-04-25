Южнокорейские пользователи получили бесплатные токены из-за внутренней ошибки на бирже

Южнокорейская криптовалютная биржа сообщила, что в результате внутренней системной ошибки появились некоторые проблемы со снятием средств. Руководство платформы сказало, что пользователи получили бесплатные токены, а именно, в пять раз больше, чем они запрашивали. Биржа просит вернуть их и будет искать возможности повлиять на пользователей, которые добровольно этого не сделают.

Ранее сообщалось, что СМИ Южной Кореи распространили слух, будто бы местная компания Nexon подписало сделку с Bitstamp о покупке биржи. Генеральный директор компании Nexon полность опроверг слухи о сделке, стоимостью 350 миллионов долларов, в своем интервью.

Биржа Cashierest по ошибке раздала бесплатные токены клиентам

Новая южнокорейская биржа Cashierest, которая была запущена в марте сообщила о внутренней системной ошибке, которая повлияла вывод средств. В сложившейся ситуации, пользователи могли вывести средства, более чем в пять раз превышающие запрошенное количество. Однако, некоторые из клиентов площадки сообщают, что в течение этого времени они вообще не могли провести какие-либо операции по выводу денег.

Издательство Money Today сообщает:

«Сумма денег, которая была выведена из Cashierest, больше, чем сумма, которая должна была быть отправлена ​​на другой сайт для торговли виртуальными валютами. В настоящее время торговый сайт просит инвесторов вернуть выданные по ошибке средства».

Один из клиентов написал, что он попытался перевести криптовалюту на общую сумму 12 миллионов вон (около 11086 долларов) на свой кошелек, однако сумма, которая пришла в итоге, составила 60 миллионов вон (около 55400 долларов).

Криптовалютная биржа Upbit обнаружила ошибку через систему подтверждения транзакций и приняла меры для прекращения вывода. Сервис временно приостановил процесс снятие средств для некоторых счетов, на которых были обнаружены крупные переводы средств из Cashierest.

По данным СМИ, Cashierest начал прекращать снятие средств в 13:30 в пятницу. Его работа стабилизировалась через несколько часов.

Официальный представитель биржи отметил, что «Cashierest работает без собственного виртуального счета». Он считает, что ошибка в работе произошла не в результате какого-либо внешнего взлома, а, скорее, со стороны самого сервиса.

«Мы подтвердили, что это не внешний взлом, но по-прежнему необходимо проверить, есть ли какие-либо ошибки во внутренней системе», — сказал он.

«Сумма ущерба оценивается примерно в 1 миллиард вон (около 924000 долларов). Мы рассматриваем гражданские иски и убытки для клиентов, которые не намерены возвращать средства».

Автор: Ольга Новикова, аналитик



