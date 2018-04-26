Чарли Ли поддержал идею покупки немецкого банка компанией TokenPay

Дискуссия, проведенная в Twitter между основателем Litecoin Чарли Ли и генеральным директором TokenPay Дереком Капо, показала, что обе компании совместно изучают банковское решение в Германии, которое будет способствовать государственному образованию и работать с регуляторами, криптовалютными дебетовыми картами и прочим.

Ранее в этом месяце Litecoin объявил о партнерстве с TenX для выпуска дебетовой карты LTC.

TokenPay разрабатывает планы по покупке немецкого банка

Разговор, который начался на тему партнерства компании Verge с PornHub, занял интересный оборот, когда генеральный директор TokenPay Дерек Капо показал, что TokenPay разрабатывает планы о покупке банка в Германии и использованию Verge в качестве своего банковского решения.

Капо обсуждал эту тему с Ли в Twitter и написал:

«Итак, когда вы хотите поговорить о создании реальной для дебетовой карты? Мы покупаем 9,9% банка в Мюнхене с возможностью купить 90%. У нас есть целая экосистема и план. Дайте мне знать, когда захотите работать вместе. Битва между старым и новым миром только начинается».

«Покупка банка в Германии дает нам место за столом регулятора, что является ключом к обучению правительств. Что касается LTC, мы можем добавить в наш банк дебетовую карту, подарочные карты многое другое», — добавил он.

Хотя это новое сотрудничество не принесло еще своих плодов, криптовалютная индустрия может рассчитывать на некоторый позитивный прогресс.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



