Виталик Бутерин разочарован в CoinDesk и выступает против конференции Consensus 2018

Виталик Бутерин, основатель Ethereum, негативно отозвался об известном новостном ресурсе CoinDesk из-за публикации ссылки на мошеннический сайт в статье об OmiseGo.

Кроме того, Бутерин решил устроить бойкот популярному мероприятию – конференции Consensus 2018, организованной тем же ресурсом, одновременно привлекая своих подписчиков к тому же.

Виталик Бутерин считает CoinDesk «безрассудным соучастником в мошенничестве»

В четверг соучредитель Ethereum опубликовал на своей странице в Twitter, что он против майской конференции Consensus 2018. Далее он заявил, что ресурс про блокчейн и криптовалюты «безрассудно участвует в предоставлении обманных акций».

«В этом году я устроил бойкот @Coindesk’s Consensus 2018. И настоятельно рекомендую другим сделать то же самое. Вот почему я так рассуждаю. CoinDesk безрассудно участвует в предоставлении обмана. Посмотрите их последнюю статью OMG, в которой размещена ссылка на мошенничество».





Бутерин был вынужден сделать свой твит из-за того, что ресурс опубликовал статью о криптовалюте OMG в отношении роста цен в результате листинга на Bithumb, которая содержит прямую ссылку на мошеннический веб-сайт. Ссылка была удалена из статьи, и в нижней части была добавлена замтка о том, что компания сожалеет об ошибке:

«Эта статья была обновлена, чтобы удалить ссылку на мошеннический веб-сайт, который искажал информацию об OmiseGo в попытке обмануть пользователей».

CoinDesk утверждает, что это ошибка

В ответ на твит Виталика Бутерина, гендиректор CoinDesk, Кевин Уорт сказал в заявлении Business Insider:

«Мы разочарованы, узнав о твите Виталика сегодня относительно этой ошибки, за которую мы извиняемся. Мы стремимся поддерживать наивысший уровень объективной, этической журналистики, чтобы обеспечить наилучший охват индустрии блокчейн».

Consensus – это популярное тематическое мероприятие, в котором принимают участие энтузиасты и эксперты криптовалютного рынка. На этот раз в мероприятии также будут участвовать Джек Дорси и Амбер Болдед, а также другие.

Чтобы не присутствовать на конференции, Бутерин отметил, что участие стоит слишком дорого (2-3 тысячи долларов, как заявил сам Бутерин) и он не желает способствовать заработку проекта собственными силами.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



