Гонконгский дистрибьютор алкоголя выходит на криптовалютный рынок

Независимо от действий регулирующих органов Китая, биткойн и другие криптовалюты остаются популярными объектами инвестиций среди обычных жителей страны. Новым способом получить доступ к экосистеме стала публичная гонконгская компания, вышедшая на криптовалютный рынок.

Diginex Limited, многонациональная инвестиционная компания, занимающаяся криптовалютными активами, со штаб-квартирой в Гонконге, объявила о продаже 51% акций своей майнинговой фирмы за 60 миллионов долларов. Покупателем стала компания Madison Group Holdings, дистрибьютор алкогольных напитков страны. Меморандум о взаимопонимании между двумя компаниями подробно рассказал о нескольких синергических связях, включая использование собственной платформы Diginex Digiassets, которой пользователи криптовалюты могут пользоваться для покупки дорогих вин и других видов алкоголя.

Madison Holdings Group, ранее называвшаяся Madison Wine, является инвестиционной холдинговой компанией, в основном ориентированной на розничный и оптовый рынок алкогольных напитков. Компания предлагает широкий ассортимент изысканных вин, продуктов, связанных с вином, и других спиртных напитков, таких как премиальные и редкие виски, коньяки и китайский байджиу в Гонконге. Madison зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже с 2015 года.

Дистрибьютор алкогольных напитков Гонконга переходит на криптовалютный рынок

Diginex имеет офисы в Гонконге, Швейцарии, Германии и Японии. Она владеет майнинговыми установками в Азии, Швейцарии и Швеции. Предполагается, что инвестиции в размере 60 миллионов от Madison позволят Diginex ускорить расширение своих майнинговых операций в Западной Европе в партнерстве с поставщиками оборудования.

Генеральный директор Diginex заявил:

«Эта инвестиция позволит нам ускорить процесс развития нашей компании. Мы продолжим развивать наши фермы в Швеции и Швейцарии, но также сосредоточимся на оказании помощи корпорациям и правительствам всего мира в реализации DLT-приложений».