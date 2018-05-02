Twitter-аккаунт Vertcoin подвергся взлому

Учетные записи Twitter часто становились целью для хакеров и преступников. Это особенно проблематично, когда у конкретного аккаунта есть некоторое влияние и популярность. Получение учетной записи знаменитости — это одно, но взлом криптовалютного сервиса может иметь серьезные последствия. Одним из таких случаев стал аккаунт компании Vertcoin.

Остается неясным, что пошло не так с учетной записью Vertcoin в Twitter. Хотя это явно контролировалось кем-то еще, официальных объяснений пока нет. Был отправлен всего один твит. В этом сообщении он или она попытались обмануть пользователей при отправке Bitcoin на определенный адрес. Сообщение привлекло огромное количество внимания, хотя, абсолютно очевидно, что оно было поддельным.

Ранее сообщалось, что мошенники атаковали twitter-аккаунты компании Tron и Justin Sun.

На учетной записи Vertcoin разместили фэйковую запись

У команды Vertcoin нет причин отдавать 10 токенов биткойн. Не из-за того, что у компании есть в наличии гораздо больше, а главным образом потому, что они предпочли бы это сделать в VTC.

В этом отношении приоритетное значение имеет поощрение национальной валюты. Более того, команда никогда не смогла бы организовать такой теневой конкурс. Дешевая распродажа означает раздачу денег, а не попросить людей внести свой вклад.

Этот тип мошенничества существует уже достаточно давно. Многие учетные записи в социальной сети пытаются обмануть криптовалютных пользователей. Хотя остается неясным, насколько они успешны, это довольно популярная бизнес-модель. К сожалению, маловероятно, что мир увидит меньше таких мошенников в будущем.

На данный момент никакого реального ущерба не было нанесено. Учетная запись компании уже была восстановлена​. Пока мы не ясно, что произошло на самом деле, однако, команда гарантирует, что такая деятельность не повторится в будущем.

Автор: Ольга Новикова, аналитик



