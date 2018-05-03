Bitmain выпустит ASIC-майнер для криптовалюты Zcash

Bitmain представила новый аппаратный продукт для майнинга криптовалюты, посвященный алгоритму Equihash. Он используется в криптовалюте Zcash.

В четверг была анонсирована интегральная схема для алгоритма Equicash (ASIC), и ожидается, что поставки начнутся в июне, сообщает сайт Bitmain. Выпуск Antminer Z9 mini назначен ровно через месяц после официального выхода ASIC для Ethereum.

Новый Antminer для криптовалюты Zcash

«Рад объявить о выходе Antminer Z9 mini, ASIC-майнера, чтобы добывать криптовалюты на основе Equihash. Чтобы предотвратить накопление и позволить другим людям по всему миру получить устройство, мы установили ограничение продаж по 1 на пользователя», — сообщила компания в своем Twitter.

ASIC были введены для других алгоритмов хеширования в прошлом, что привело к изменениям в майнинговой отрасли для биткойн, Litecoin и, в последнее время, Ethereum. Когда это аппаратное обеспечение становятся доступными для криптовалюты, графические процессоры становятся менее привлекательными вариантами для потенциальных покупателей.

Этот факт сделал ASIC противоречивыми, поскольку их внедрение имеет тенденцию централизовать добычу полезных ископаемых на несколько крупных операций. Противники такого способа майнинга утверждают, что эта тенденция противоречит децентрализованному намерению криптовалют, и разработчики некоторых из них пообещали изменить основные функции своих сервисов, чтобы помешать производителям, таким как Bitmain.

Зуко Вилкокс, основатель Zcash, прокомментировал перспективу майнеров ASIC, разрабатываемых для это криптовалюты.

«Я очень огорчен тем, что я дал понять, будто бы мы соглашаемся на социальный контракт с постоянным сопротивлением к ASIC», — писал он, добавив:

«Это абсолютно не то, на что я намеревался совершить. Во-первых, я всегда думал, что это, вероятно, станет невозможно в долгосрочной перспективе. Во-вторых, я всегда считал, что существует фундаментальный компромисс между широким распространением токена и майнерами, имеющими большую инвестиционную стоимость на вложенный капитал в монету. В конкретный момент майнеры могут сыграть большую роль для устойчивости к атакам и стабильности сети».

Автор: Ольга Новикова, аналитик Freedman Clubzcash Crypto News



