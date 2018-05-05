Большинство компаний не интересует блокчейн

В опросе участвовали около 300 топ-менеджеров. Согласно полученной информации, лишь 8% компаний экспериментировали с блокчейном и намерены внедрить технологию в ближайшей перспективе.

Однако 77% руководителей заявили, что не собираются применять блокчейн. сообщили о незаинтересованности в её применении.

«Нужно понимать, что задача ИТ-директоров заключается не только в том, чтобы найти и заинтересовать квалифицированных инженеров, но и обеспечить рост ресурсов, поскольку развитие блокчейна продолжается», – заявил вице-президент Gartner Дэвид Фарлонгер.

Около 13% компаний уверены, что абсолютная реструктуризация IT-департамента будет единственным способом перейти на использование блокчейна.

14% опрошенных встревожены тем, что это грозит значительными изменениями к корпоративной культуре. А 23% респондентов отметили, что для применения технологии потребуется множество новых навыков.